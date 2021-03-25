перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Резина» и Tresvyatski выпустили сингл «Секрет» 17:25
Адвокаты Навального заявили, что политик в тяжелом состоянии 17:24
Почти у всех переболевших коронавирусом появились неврологические осложнения 17:11
Александрийский театр проведет спектакль в Clubhouse. Судя по всему, он будет не последним в соцсети 17:02
Просрочка в «Мстителях» и нелетающая DeLorean: какие еще ошибки зрители находят в фильмах 16:37
В Татарстане дети встали на колени, чтобы власти построили школу. Прокуратура проверяет родителей 16:23
Предприятия «Роснефти» вылили нефть на 400 квадратных метров тайги в ХМАО 16:07
Пирс Броснан сыграет Доктора Фейта в супергеройском фильме DC 15:54
«Одноклассники» выпустили свой первый сериал «Пять с плюсом» 15:39
Вышла черно-белая версия «Лиги справедливости» Снайдера — любимая, по мнению режиссера 15:29
Ron Barabash/Unsplash Сейшелы отменили карантин для туристов. В том числе российских
Сейшелы отменили карантин для туристов. В том числе российских 15:03
Рекламодатель отказался сотрудничать с Ксенией Собчак после интервью со скопинским маньяком 14:22
Подкастер придумал идеальную форму пасты. Он работал над этим три года 14:10
Тима Белорусских признал вину по делу о наркотиках. Вместе с ним будут судить его знакомого 13:49
Кэри Фукунага снимет фильм по киберпанк-комиксу «Токийский призрак» 13:06
Beabadoobee/YouTube Beabadoobee показала свой идеальный последний день перед пандемией. Ей помогли The 1975
Beabadoobee показала свой идеальный последний день перед пандемией. Ей помогли The 1975 12:27
Brockhampton вернулись с клипом «Buzzcut». На фитах — Дэнни Браун 12:02
В России выявили 9221 новый случай коронавируса 11:30
Дэвид Духовны сыграет главную роль в адаптации своей книги. Она про многоженца, живущего в пустыне 11:15
РБК: 9 мая в Москве собираются провести «Бессмертный полк». Для этого снимут ограничения 10:27
Отключить рекламу

«Одноклассники» выпустили свой первый сериал «Пять с плюсом»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:39

Соцсеть «Одноклассники» сняла свой первый оригинальный сериал «Пять с плюсом». Премьерный эпизод выйдет 25 марта в 20.00. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба платформы.

Сюжет комедии основывается на взаимоотношениях людей. Главными героями становится молодая пара, которой предстоит научиться брать на себя ответственность и найти действительно близких друзей.

Работа над сериалом длилась больше года. Всего в нем будет 10 эпизодов. Главные роли исполнили Артем Цуканов, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Ендальцев, Юлия Франц и Артем Ешкин. Производством занималась компания AVK production.

Актер Артем Цуканов отметил, что этот сериал понравится зрителям разных возрастов и интересов. Лукерья Ильяшенко заявила, что для нее этот проект стал очень серьезным, ведь «играть комедию очень сложно — важно быть максимально естественным и поймать грань, чтобы не уйти в кривлянье».

«В сериале представлены очень яркие, самобытные персонажи, и сами актеры — это люди с яркими характерами. Например, один из моих любимых героев — это вернувшийся с Бали просвещенный Витя (Дмитрий Ендальцев), который завершает каждую серию своим видеоблогом „Будда на диване“ в OK Live. Мы очень рады, что получилось объединить таких разных характерных героев», — заявила Екатерина Сергеева, руководитель продюсерской и контентной дирекции Mail.ru Group.

Выход первой серии «Пять с плюсом» приурочен к 15-летию «Одноклассников». Посмотреть ее можно будет на странице шоу «ОК на связи!». Создатели сериала расскажут о процессе съемок, главных героях и идее сериала.

События недели на afisha.ru
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
авангард
«Красное смещение»: Владимир Мартынов, Moa Pillar, Opus Posth
Живой композитор-классик, деятель бейса и академический ансамбль
мультфильм
Ая и ведьма
Первое аниме студии Ghibli в 3D
боевик
Никто
Звезда «Лучше звоните Солу» не щадит людей в фильме Ильи Найшуллера
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах

Другие материалы по темам

Теги
Mail.ru Group
Люди
Артем Цуканов
Лукерья Ильяшенко
Дмитрий Ендальцев
Артем Ешкин
Екатерина Сергеева
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить