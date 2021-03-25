«Одноклассники» выпустили свой первый сериал «Пять с плюсом»

Соцсеть «Одноклассники» сняла свой первый оригинальный сериал «Пять с плюсом». Премьерный эпизод выйдет 25 марта в 20.00. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба платформы.

Сюжет комедии основывается на взаимоотношениях людей. Главными героями становится молодая пара, которой предстоит научиться брать на себя ответственность и найти действительно близких друзей.

Работа над сериалом длилась больше года. Всего в нем будет 10 эпизодов. Главные роли исполнили Артем Цуканов, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Ендальцев, Юлия Франц и Артем Ешкин. Производством занималась компания AVK production.

Актер Артем Цуканов отметил, что этот сериал понравится зрителям разных возрастов и интересов. Лукерья Ильяшенко заявила, что для нее этот проект стал очень серьезным, ведь «играть комедию очень сложно — важно быть максимально естественным и поймать грань, чтобы не уйти в кривлянье».

«В сериале представлены очень яркие, самобытные персонажи, и сами актеры — это люди с яркими характерами. Например, один из моих любимых героев — это вернувшийся с Бали просвещенный Витя (Дмитрий Ендальцев), который завершает каждую серию своим видеоблогом „Будда на диване“ в OK Live. Мы очень рады, что получилось объединить таких разных характерных героев», — заявила Екатерина Сергеева, руководитель продюсерской и контентной дирекции Mail.ru Group.

Выход первой серии «Пять с плюсом» приурочен к 15-летию «Одноклассников». Посмотреть ее можно будет на странице шоу «ОК на связи!». Создатели сериала расскажут о процессе съемок, главных героях и идее сериала.