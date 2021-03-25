Дэвид Духовны сыграет главную роль в адаптации своей книги. Она про многоженца, живущего в пустыне

Актер Дэвид Духовны исполнит главную роль в сериале, основанном на его новом романе «Truly Like Lightning» («Прямо как молния»). Адаптацию поставят режиссеры «Арахисового сокола» Тайлер Нильсон и Майкл Шварц, передает Deadline.

«Я так рад вернуться в родной Showtime с уникально талантливой командой Шварца и Нильсона — не могу дождаться начала работы с ними», — сказал Духовны. Все трое выступят сценаристами и исполнительными продюсерами экранизации, Нильсон и Шварц также снимут пилотную серию.

Дата выхода сериала и полный актерский состав пока неизвестны.

«Прямо как молния» вышла 2 февраля этого года — это четвертая книга под авторством Духовны. Она рассказывает о бывшем каскадере Бронсоне Пауэрсе, трех его женах и десяти детях, которые живут одни в пустыне. Их земли находит безжалостный застройщик и пытается прогнать семью с насиженного места, вернув к искушениям современной Америки.