Роскомнадзор предложил при регистрации в соцсетях запрашивать номер паспорта и адрес проживания

В проекте приказа Роскомнадзора соцсетям и мессенджерам предлагается запрашивать у новых пользователей при регистрации номер паспорта, адрес проживания и электронную почту. На это обратил внимание «Коммерсант».

Проект разработали в рамках поправок к закону «О персональных данных», частично вступивших в силу в марте. Согласно изменениям, операторам данных запрещается размещать и распространять опубликованную в сети информацию о пользователях без их согласия. Соцсети, площадки объявлений и открытые реестры могут получить согласие как на своей платформе, так и через единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора — принцип ее работы описан в документе.

При регистрации через ЕИС пользователь должен будет предоставить свои фамилию, имя и отчество, адрес проживания или регистрации, номер телефона и адрес электронной почты. После этого персональные данные проверят через связанные с системой Роскомнадзора «Госуслуги». Отмечается, что их могут передать «иным госорганам в случаях, определенных федеральными законами». Перечень данных, которые пользователь должен будет предоставить при регистрации через ЕИС, не уточняется.

Автор поправок и депутат «Единой России» Антон Горелкин объяснил, что инициатива коснется в первую очередь соцсетей и мессенджеры. За нарушение требований им грозит штраф до 100 тыс. рублей.

Эксперт «Роскомсвободы» Михаил Третьяк опасается, что сбором данных начнут злоупотреблять правоохранительные органы. «Ни Роскомнадзору, ни соцсетям ни к чему такой объем данных, если они не планируют передавать их правоохранительным органам или монетизировать через рекламу», — сказал он.

В 2019 году Роскомнадзор намеревался ввести административную ответственность не только за незаконную продажу, но и за покупку персональных данных. Тогда глава ведомства Александр Жаров заявил, что в утечках «виноват не только тот, кто украл данные, но и тот, кто, сознательно понимая, что он на черном рынке приобретает массив персональных данных и потом их использует без права на то, должен нести ответственность».