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27 марта в Музее Москвы пройдет акция «Ночь театров»

Константин Зорниченко
Сегодня в 13:24

Традиционная акция «Ночь театров» пройдет в Музее Москвы 27 марта. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

В 21.00 в лектории Музея Москвы состоится публичная беседа, посвященная музейно-театральному сотрудничеству. Спикерами выступят директор Музея Москвы Анна Трапкова, режиссер Юрий Квятковский, художник Ксения Перетрухина, режиссер Всеволод Лисовский, художник Ирина Корина, танцовщик Владимир Варнава, художник Алексей Трегубов, хореограф Александр Андрияшкин и режиссер Дмитрий Крымов. Модерирует беседу музыкальный критик Антон Флеров.

В 22.30 гостям покажут музыкальный проект российских композиторов Николая Попова и Александра Хубеева «Биомеханика.MIX». Концерт основан на взаимодействии традиционных инструментов с различными медиа — электроникой, видео и светом. Артисты исполнят сочинения Попова и Хубеева, а также произведения ведущих российских и иностранных композиторов, работающих в сфере электроакустической музыки и мультимедиа. Проект посвящен авторской концепции биомеханики авангардного режиссера Всеволода Мейерхольда.

В 0.00 в пространстве выставки «ВХУТЕМАС-100. Школа авангарда» зазвучат голоса эпохи: актеры «Мастерской Брусникина» прочтут стихи Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского и других известных поэтов русского авангарда в представлении «С ТОварищем».

В 1.00 мероприятие завершится перформансом в «Музее самоизоляции». Актеры театров «Практика» и «Мастерская Брусникина» перескажут истории москвичей. Они прочтут тексты о расставаниях, внезапных увольнениях, разочарованиях и радостях самоизоляции.

Вход на «Ночь театров» бесплатный по регистрации, которую можно оформить на сайте.

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