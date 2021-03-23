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В Новой Третьяковке в апреле откроется выставка немецкого и русского искусства эпохи романтизма

Юлия Онодэра
Вчера в 22:24

В Новой Третьяковке с 23 апреля откроется выставка немецкого и русского искусства эпохи романтизма «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии». Она станет крупнейшим подобным проектом Третьяковской галереи, сообщил ТАСС.

Экспозиция представит более 300 предметов искусства, среди которых будут 184 картины, около 60 рисунков и гравюр, а также современные работы, архивные материалы, книги и артефакты. Их привезут в Москву из 38 музеев и частных собраний России, Германии, США и Эстонии.

«Каждый из разделов этой выставки, она построена не по хронологическому принципу, заканчивается работой одного из великих ныне живущих художников, которые по сути своей являются наследниками „романтиков“, входя в первую десятку главных живущих художников», — рассказала гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Среди экспонатов выставки будут работы Каспара Давида Фридриха, Филиппа Отто Рунге, Иоганна Овербека, Александра Иванова, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского, Карла Брюллова. После того, как их увидят в Москве, они отправятся в Дрезден.

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