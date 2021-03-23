В Новой Третьяковке в апреле откроется выставка немецкого и русского искусства эпохи романтизма

В Новой Третьяковке с 23 апреля откроется выставка немецкого и русского искусства эпохи романтизма «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии». Она станет крупнейшим подобным проектом Третьяковской галереи, сообщил ТАСС.

Экспозиция представит более 300 предметов искусства, среди которых будут 184 картины, около 60 рисунков и гравюр, а также современные работы, архивные материалы, книги и артефакты. Их привезут в Москву из 38 музеев и частных собраний России, Германии, США и Эстонии.