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Telegram привлек $1 млрд от размещения бондов. РФПИ сообщил о вложении, но мессенджер это опроверг

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:58

Telegram удалось привлечь более 1 млрд долларов при размещении пятилетних конвертируемых облигаций компании. Об этом в своем телеграм-канале заявил создатель мессенджера Павел Дуров.

«Еще одна хорошая новость — я рад сообщить, что Telegram собрал более 1 млрд долларов, продав облигации некоторым из крупнейших и наиболее осведомленных инвесторов со всего мира», — говорится в посте. Какие именно инвесторы вложили деньги, Дуров не уточнил.

По его словам, привлеченные деньги будут способствовать глобальному росту компании и помогут ей реализовать стратегию монетизации, представленную ранее. «Конечная цель Telegram — стать финансово устойчивым проектом, который может служить человечеству на десятилетия (или столетия) в будущем», — отметил Дуров.

Ранее 23 марта стало известно, что в покупке облигаций Telegram приняли участие фонды из ОАЭ Mubadala Investment Company и Abu Dhabi Catalyst Partners. Они вложили в мессенджер по 75 млн долларов.

Позже «Интерфакс» сообщил, что в Telegram совместно с фондом Mubadala Investment Company инвестировал и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Однако вице-президент Telegram Илья Перекопский в разговоре с РБК опроверг эту информацию.

По данным РИА «Новости», Telegram разместил пятилетние бонды на 1 млрд долларов под 7% годовых в прошлую пятницу. Инвесторы получат право конвертировать облигации в акции компании в случае IPO Telegram с дисконтом в 10% к цене размещения.

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