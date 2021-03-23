ЦБ заменит города на российских банкнотах

Центробанк решил заменить города на российских банкнотах. Об этом заявил замглавы регулятора Михаил Алексеев, слова которого приводит РБК.

В новом варианте дизайна Новосибирск придет на смену Красноярску, Архангельск заменит Пятигорск, Ярославль — Нижний Новгород, а Хабаровск — Екатеринбург. Остальные города останутся на своем месте, но внешний вид таких купюр тоже изменится.

На оборотной стороне всех банкнот будут изображены достопримечательности соответствующих федеральных округов. Сейчас на обеих сторонах купюры в 100 рублей нанесены виды Москвы, а 50 рублей — виды Санкт-Петербурга.

«Цветовая гамма будет немного модифицирована, и, естественно, новые банкноты получат новые защитные признаки», — сказал Алексеев.

По его словам, купюры нового образца появятся в обороте в 2022 году. В первую очередь выйдет банкнота в 100 рублей.

В 2019 году сторублевая купюра, выпущенная к чемпионату мира по футболу, вошла в пятерку красивейших в мире по версии Международного банкнотного общества. На ее лицевой стороне изображены мальчик с футбольным мячом и вратарь Лев Яшин в прыжке за спортивным снарядом. На обратной стороне — мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется контур России.