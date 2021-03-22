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YouTube тестирует систему, которая определит товар на видео и предложит его купить

Рустам Абдуллин
Сегодня в 23:07

В YouTube начали тестировать автоматическое определение товаров на видео и предлагать аналогичные продукты. Об этом сообщает видеохостинг у себя в блоге.

Список продуктов из видео и похожие товары сервис будет показывать между рекомендованными видео, когда пользователь будет листать ленту плеера. Пока что эта функция экспериментальная, и доступна только в США.

До этого Google тестировала технологию лишь на узком круге пользователей. В октябре Bloomberg сообщал, что компания хочет превратить YouTube в маркетплейс — и уже пробовала совместную работу с платформой электронной коммерции Shopify для продажи товаров через видеосервис.

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