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Рани Мукерджи сыграет главную роль в драме о защите детей

Виктория Шанина
Сегодня в 19:39

Популярная актриса Болливуда и модель Рани Мукерджи исполнит главную роль в фильме о защите детей. Картина получила название «Mrs. Chatterjee vs Norway» («Миссис Чаттерджи против Норвегии»), сообщает Deadline.

Издание отмечает, что фильм будет построен на реальной истории супружеской пары, у которых забрали детей норвежские службы опеки в 2011 году. Детали сюжета не раскрываются.

Над картиной работают индийская студия Zee Studios и продюсерская компания Emmay Entertainment. Режиссером и сценаристом выступил Ашима Чиббер. Оригинальная лента выйдет в прокат на хинди.

«Нет лучшего способа отпраздновать мой день рождения сегодня, чем объявить об этом действительно важном фильме. <…> Он основан на решимости женщины бороться вопреки всему и покорять страну. „Mrs. Chatterjee vs Norway“ — это история об истинной человеческой стойкости, это фильм, посвященный всем матерям», — поделилась Мукерджи.

Представитель Emmay Entertainment сказал: «Неподражаемая Рани Мукерджи в главной роли — это не что иное, как переворот, который заставил нас поднять планку. Ашима Чиббер написал насыщенный, чувственный сценарий, и мы гордимся тем, что поддерживаем его направление. Мы с нетерпением ждем этого первого сотрудничества с Zee Studios и обещаем воплотить в жизнь еще одну вдохновляющую историю».

Ранее Рани Мукерджи играла в фильмах «Кино Бомбея», «Никогда не говори прощай», «Папа» и «Я — препод». В ее карьере много популярных и высоко оцененных критиками картин.

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