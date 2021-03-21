На съезд анимешников в Петербурге приехала полиция. Задерживают несовершеннолетних участников

В лофт-проект «Этажи» В Петербурге приехали полицейские. Они задерживают несовершеннолетних участников встречи любителей аниме. Об этом сообщил Алексей Куприянов изданию «ОВД-Инфо».

В автозаках находятся подростки от 12 до 18 лет. Всего задержано как минимум 10 человек. Их везут в 76 отдел полиции Петербурга.

Мужчина отметил, что детей обвиняют в пропаганде ЛГБТ. Его знакомая заявила, что на организаторов встречи поступила жалоба от некой администрации.

Родители подростков сообщили, что их выгнали из комнаты, где находились дети. Задержанных увели в отдельное помещение для беседы.

По словам родственников, аниме-фестиваль никак не связан с тематикой нетрадиционных отношений. Во время мероприятия, к детям подошла какая‑то женщина и предложила сфотографироваться с ЛГБТ-флагом. После этого явились полицейские.