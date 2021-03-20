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Опрос: больше полумиллиона россиян отказались от бумажных чеков при покупке

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:49

Общее количество покупателей, которые выбрали электронный чек вместо бумажного в магазине, превысило 500 тыс. человек. Это следует из опроса РБК трех розничных сетей.

Отказаться от распечатанного чека можно в мобильных приложениях или в рамках программы лояльности. Первой такую функцию предложила «Азбука Вкуса» в январе 2020 года — покупатель получает чек на электронную почту. По словам ритейлера, опцию активировали более 30 тыс. клиентов.

В сети «Вкусвилл» от распечатки отказались 6% держателей карт лояльности — это примерно 121 тыс. покупателей. Отмечается, что примерно 80% покупок совершается по карте лояльности.

В мобильном приложении «Перекрестка» от печати чека отказались больше 27 тыс. пользователей, что равняется 1,5% от всех, кто установил приложение. В «Пятерочке» — 484 тыс. потребителей и около 6,9% пользователей приложения. В управляющей компании X5 Retail Group уточнили, что опция доступна в 742 магазинах «Перекрестка» и во всех «Пятерочках».

В «Азбуке Вкуса» подсчитали, что экономия бумаги для распечатки за год составила около 100 километров кассовой «ленты» — это равно 400 тыс. рублей. Ритейлер отметил, что переход на электронный документооборот с эквайерами сократил расходы еще на 12 млн рублей. «Вкусвилл» заявил, что экономит на электронных чеках порядка 680 километров чековой ленты.

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