Евгения Ройзмана заблокировали в Facebook за слово «ишак»

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана заблокировали на 30 дней в Facebook. Об этом он сообщил через страницу своей помощницы Лейлы Гусейновой.

«Всем привет, это Евгений Ройзман. Злые люди за доброе слово „ишак“ заблокировали меня в фейсбуке на месяц. Пока ухожу в тви и инст. Буду держать в курсе. Увидимся. Все будет хорошо», — написал Ройзман.

В отношении кого политик применил слово «ишак», он не уточнил.

Евгений Ройзман известен своими реплаями в твиттере, где он резко отвечает на записи журналистов федеральных каналов и СМИ, используя при этом ненормативную лексику. Часто его ответы к твитам набирают больше ретвитов и лайков, чем оригинальная запись.