Итальянские ученые подтвердили, что счастью можно научиться

Ученые из Университета Тренто в Италии провели эксперимент, который доказал, что счастью можно научиться. Об этом сообщил EurekAlert.

Специалисты организовали для группы людей тренинги, повышающие удовлетворенность жизнью и снижающие уровень тревоги и стресса. Среди занятий были теоретические уроки по философии и медитативные практики.

Участники программы посещали классы в течение девяти месяцев в Институте тибетской культуры имени Ламы Цонкапы в Помайе, а также изучали презентации и видеокурсы. Кроме того, они присутствовали на дискуссиях о психологии и нейробиологии.

В ходе встреч люди обсуждали такие темы как нейропластичность, блуждание ума, стресс и беспокойство, боль и удовольствие, положительные и отрицательные эмоции, желания и зависимости, сопереживание и сострадание.

В качестве практических тренингов им были предложены упражнения, разработанные европейскими и восточными психологами и философами. Например, участники медитировали, учились правильно дышать и вели личные дневники.

Ученые обнаружили, что показатели психологического благополучия людей улучшались на протяжении всего курса. Постепенно группа стала лучше справляться с эмоциональной регуляцией и стала реже негативно мыслить и испытывать гнев.

«Тренинг, который мы предложили участникам, был вдохновлен идеей, присутствующей как в западной, так и в восточной философских традициях: счастье неразрывно связано с обретением внутреннего равновесия, более добрым и открытым взглядом на себя, других и мир, направленным на лучшее понимание человеческого разума и мозга», — рассказал один из авторов исследования Никола де Пизапиа.

По мнению специалиста, во «времена, полные перемен и неопределенности», особенно важно понимать, как философские традиции, созерцательные практики и последние открытия в области работы мозга и разума могут быть интегрированы в жизнь людей.