На Хлебозаводе открылась выставка иллюстратора Никиты Василевского. Ее поддержал «Чук и Гик»

На Хлебозаводе при поддержке магазина комиксов «Чук и Гик» открылась выставка иллюстратора и дизайнера Никиты Василевского «Something Factory». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы экспозиции.

Выставка называется так же, как и собственный бренд художника из Мурманска. Под своей маркой Василевский выпускает одежду и сувениры, например, значки, спички и стикеры. В своем творчестве дизайнер вдохновляется азиатскими странами.

«Меня вдохновляет восточная эстетика и опыт брендов, базирующихся на персонажах, таких как Line Friends, Sticky Monster Lab, Lazy Egg, eBoy, Hello Kitty и другие», — рассказывает Василевский на сайте Something Factory.

По словам инициаторов выставки, в разработке собственного стиля иллюстратору помог опыт разработки мерча для разных компаний. Василевский ранее работал в «Рокетбанке» и Luna Park, а сейчас сотрудничает с «Кухней на районе».

«Нам очень по душе все, что делает Никита в рамках своего проекта. Круто, что несколько лет назад он зашел к нам и предложил сотрудничество <…> Увидеть его работы в выставочном формате большая удача, мы очень рады, что выпала такая возможность», — заявила команда «Чука и Гика».

Выставка работ Василевского продлится до 17 апреля. Попасть на нее можно бесплатно — для этого достаточно оказаться на главной пешеходной улице Хлебозавода.