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Фонды «Синдром любви» и «Даунсайд Ап» запустили проект в поддержку людей с синдромом Дауна

Виктория Шанина
Сегодня в 10:17

Благотворительные фонды «Синдром любви» и «Даунсайд Ап» запустили проект «Простыми словами». Программа приурочена к Международному дню людей с синдромом Дауна, который проходит 21 марта, сообщила «Афише Daily» пресс-служба проекта.

Организаторы будут помогать сервисам, СМИ и блогерам создавать контент на специальном «ясном языке», который будет понятен людям с СД. Например, в текстах будут использоваться простые слова и фразы, достаточно большие буквы и изображения.

Такой язык был разработан в Европе в 1960-е годы для людей со слабыми навыками чтения и письма, нарушением психических функций и для пожилых людей. Однако в России он используется редко.

К проекту уже подключились тиктокеры из Dream Team House, компании «Тинькофф Банк», «Сбермаркет», «Самокат», «Вкусвилл» и другие. 21 марта они будут общаться с пользователями на «ясном языке».

«Проект „Простыми словами“ позволяет обратить внимание общества на людей с особенностями развития. Кроме того, благодаря проекту люди с синдромом Дауна смогут лучше понять новые и важные вещи. Это поможет им реализовать свой потенциал и почувствовать поддержку от окружающего мира», — рассказала директор фонда «Даунсайд Ап» и член совета фонда «Синдром любви» Анна Португалова.

Подробности можно найти на сайте проекта «Простыми словами».

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