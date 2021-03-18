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На месте сталинки у метро «Академическая» может появиться 17-этажная высотка

Виктория Шанина
Сегодня в 15:05

В конце лета или в начале осени начнется строительство новой 17-этажной высотки около метро «Академическая». Для этого девелопер снесет сталинский дом 1952 года постройки, сообщил телеграм-канал «Недвижимость инсайды».

По информации канала, застройщиком станет Level Group, а проектом займется архитектурное бюро Gren. Пожертвовать придется зданием по адресу Профсоюзная, 2/22.

«У „Левела“ все на мази, и снос летом, документы будут получать в конце лета, старт ориентировочно — лето/осень», — говорится в посте «Недвижимость инсайды».

Несколько месяцев назад жители Академического района создали петицию о сохранении сталинки. Они отмечают, что этот дом — «часть архитектурного ансамбля площади Хо Ши Мина и парадная визитка Академического района».

Авторы обращения пишут, что застройщик «хочет признать здание аварийным, огородить забором и начать разбирать, хотя современные технологии позволяют его сохранить».

«„Застройщик“ планирует начать обустройство строительной площадки и вбить 880 огромных 15-метровых свай, каждая из которых более полуметра в диаметре, и 1600 свай длиной по 12 метров. Очевидно, что вместо капитального ремонта этого дома „застройщик“ запланировал крупномасштабную стройку», — говорится в петиции.

Создатели петиции и телеграм-канал также прикрепили план проекта высотки. По информации «Недвижимость инсайды», застройщик будет менять проект.

«Афиша Daily» обратилась за комментарием в Level Group.

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