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В РПЦ посоветовали «меньше смотреть новостей» во время Великого поста

Юлия Онодэра
Вчера в 23:47

Глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Пантелемон посоветовал верующим смотреть меньше новостей в дни Великого поста. Об этом сообщило РИА «Новости».

Представитель РПЦ заявил, что в ближайшие недельные православным людям стоит быть более «разборчивыми» и «смотреть больше на то, что в душе происходит». Впрочем, Пантелемон подчеркнул, что призывает лишь ограничить поток информации, а не отказаться от него.

«Если говорить о воздержании, то, мне кажется, в XXI веке мы все-таки очень перегружены всякой информацией. И я бы советовал в пост меньше смотреть новостей и как‑то относиться к этому более спокойно», — сказал он.

Также священник отметил, что многие люди смотрят новости из «стремления к чему-то новенькому». Это может, по мнению епископа, привести их «в ловушку» — к невозможности отказаться от привички.

«А новости у нас, к сожалению, большей частью такие, которые тревожат, беспокоят, и не утешают, не успокаивают», — добавил Пантелемон.

Поддержал мнение своего коллеги и глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Владимир Легойда. Он предостерег верующих от превращения в «приложение к смартфону».

«Каждый, наверное, ловил себя на том, что ты бездумно листаешь ленту, не важно чего: Telegram, Instagram, — именно бездумно, потому что ничего осмысленного при этом не происходит… И, может быть, хотя бы в это время, время Великого поста, нужно попытаться себя ограничить», — сказал Легойда.

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