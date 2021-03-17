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Американские ученые обнаружили 55 новых химических веществ в организме человека

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:03

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили в крови беременных женщин и их новорожденных детей 109 химических веществ, 55 из которых ранее никогда не находили в организме человека. Об этом сообщил Phys.org.

По словам исследователей, анализы указали также на 42 «таинственных химических вещества», источники которых, а также их применение неизвестны. В большинстве случаев, как отмечают специалисты, химические вещества попадают в организм человека из потребительских товаров.

40 веществ можно встретить в пластиковых предметах, 28 — в косметических средствах, еще 29 — в фармацевтических препаратах. Медики предположили, что в кровь новорожденных химические вещества могли поступить через плаценту.

«Эти химические вещества, вероятно, были в людях в течение довольно долгого времени, но теперь наша технология помогает нам идентифицировать большее их количество», — отметила доктор наук Трейси Дж. Вудрафф.

По словам Вудрафф, обнаружение новых химических веществ в крови вызывает тревогу. Пока ученым не известно об их потенциальной токсичности — для ее оценки специалистам требуется информация от производителей различных химикатов.

«Они должны использовать свои возможности для обеспечения того, чтобы у нас была адекватная информация для оценки потенциального вреда здоровью и удаления с рынка химических веществ, представляющих риск», — подчеркнула Вудрафф.

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