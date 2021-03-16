В Петербурге танк выстрелил по чучелу Масленицы. В администрации города об этом не знали

На видео, опубликованном в группе милитари-парка «Стальной десант», показано празднование Масленицы в военной стилистике. Горожан приглашали покататься на танке и бронетранспортере, а кульминацией проводов зимы стал выстрел советского танка Т-34 по чучелу.

На празднике в Красносельском районе Петербурга чучело Масленицы спалили выстрелом из танка.

Администрации Красносельского района и муниципального округа «Красное Село» заявили, что не участвовали в организации праздника.

В том же месте в конце прошлого года отпраздновал свой день рождения предприниматель Михаил Скоров. На мероприятии погиб 38-летний сводный брат именинника Андрей Кожевин, попав под колеса БТР. Управлял бронетехникой председатель правления «Красной Звезды» и организатор праздника Александр Торопов.