Mattel выпустила Барби в честь единственной женщины-космонавта Роскосмоса Анны Кикиной

Новую куклу сделали в двух вариантах — в синем полетном костюме и бежевом скафандре для выхода в открытый космос. Однако в Mattel уточнили, что новая Барби не поступит в продажу.

Компания Mattel, которая производит Барби, создала куклу в образе женщины-космонавта. Ее прототипом стала единственная девушка в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина . Об этом « Афише Daily » сообщила пресс-служба Mattel.

Кикина отметила, что эта кукла «дает понимание, что шанс стать космонавтом есть у каждого». «Необязательно, чтобы каждая девочка, играя с такой Барби, захотела стать космонавтом. Самое главное, чтобы все они знали, что у них есть выбор, есть право выбирать любую профессию, которая придется по душе», — заявила космонавтка.

Первой женщиной-космонавтом, которая стала прообразом для куклы, была Валентина Терешкова. В 1963 году она совершила полет на орбиту и стала первой в мире женщиной, отправившейся в космос.

В 2019 году стало известно, что Роскосмос не будет создавать отдельный женский отряд космонавтов. Исполнительный директор корпорации Сергей Крикалев объяснил это тем, что требования к женщинам и мужчинам при отборе очень похожи.