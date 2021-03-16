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Корейский ютьюб-блогер записал каверы на песни Daft Punk с помощью калькуляторов

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:15

Корейский блогер 차커 Chaco опубликовал каверы на песни Daft Punk, сыгранные на настольных калькуляторах. Ролики появились на ютьюб-канале молодого человека.

Две недели назад блогер представил свою версию трека «Get Lucky», а на днях показал кавер на «Harder, Better, Faster, Stronger». Для исполнения первой песни артисту потребовались три калькулятора, а для второй — целых четыре.

Изначально 차커 Chaco публиковал на ютьюб-канале фортепианные отрывки, но два года назад начал играть на калькуляторах AR7778 — они позволяют не только считать, но и исполнять на них музыку.

Ранее на канале блогера появились калькуляторные каверы на мелодии из компьютерных игр и мультфильмов — вот, например, «Let It Go» из «Холодного сердца» и тема из The Legend of Zelda.

Также пианист сыграл на калькуляторах песню Арианы Гранде «34+35», трек Канье Уэста «All Of The Lights» и хит Radiohead «Idioteque».

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