Корейский ютьюб-блогер записал каверы на песни Daft Punk с помощью калькуляторов

Две недели назад блогер представил свою версию трека «Get Lucky», а на днях показал кавер на «Harder, Better, Faster, Stronger». Для исполнения первой песни артисту потребовались три калькулятора, а для второй — целых четыре.

Изначально 차커 Chaco публиковал на ютьюб-канале фортепианные отрывки, но два года назад начал играть на калькуляторах AR7778 — они позволяют не только считать, но и исполнять на них музыку.

Ранее на канале блогера появились калькуляторные каверы на мелодии из компьютерных игр и мультфильмов — вот, например, «Let It Go» из «Холодного сердца» и тема из The Legend of Zelda.

Также пианист сыграл на калькуляторах песню Арианы Гранде «34+35», трек Канье Уэста «All Of The Lights» и хит Radiohead «Idioteque».