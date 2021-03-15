В Калифорнии построят квартал, где все дома будут напечатаны на 3D-принтере

В калифорнийском городе Ранчо-Мираж появится квартал, где все дома будут напечатаны на 3D-принтере. Его построит компания Mighty Building, сообщил Business Insider.
Квартал расположится на пяти акрах (около 20 тыс. квадратных метров). В него войдут 15 сборных построек из специального материала, разработанного в Mighty Building. Каждый дом будет иметь три спальни и две ванные комнаты.
Площадь зданий составит 134 квадратных метра. Рядом с ними также появятся пристройки в 65 квадратных метров — в них поместятся еще два спальных места и одна ванная. На заднем дворе домов построят бассейны и террасы.
Дома будут оснащены системами циркадного освещения и контроля качества воздуха и воды, а также солнечными батареями. Строительство завершат весной следующего года. Стоимость всего проекта оценивается в 15 млн долларов.
«Это будет первая практическая реализация нашего видения будущего жилья — способного быть развернутым быстро, доступно, экологично и способного дополнить окружающие районы с позитивной динамикой», — сказал соучредитель компании Алексей Дубов.