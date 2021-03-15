В Калифорнии построят квартал, где все дома будут напечатаны на 3D-принтере

В калифорнийском городе Ранчо-Мираж появится квартал, где все дома будут напечатаны на 3D-принтере. Его построит компания Mighty Building, сообщил Business Insider.

Квартал расположится на пяти акрах (около 20 тыс. квадратных метров). В него войдут 15 сборных построек из специального материала, разработанного в Mighty Building. Каждый дом будет иметь три спальни и две ванные комнаты.