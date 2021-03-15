Танцы на улицах Нью-Йорка в трейлере киномюзикла «На высоте мечты»

Действие разворачивается в нью-йоркском районе Вашингтон-Хайтс. Картина показывает сразу несколько сюжетных линий. В одной из них владелец маленького магазинчика Уснави, влюбленный в местную красавицу Ванессу, мечтает вернуться в Доминиканскую Республику и открыть там бар. В другой — Нина, которая не может продолжать учебу в дорогом Стэнфордском университете, влюбляется в Бенни, работающего на ее отца. Параллельно с этим в газетах появляется сообщение, что в магазинчике Уснави был продан выигрышный лотерейный билет на сумму 96 тыс. долларов. Победительницей оказалась Клаудия, старейшая жительница района.

Фильм стал экранизацией одноименного бродвейского мюзикла Лин-Мануэля Миранды. Он же выступил продюсером ленты и исполнил в ней одну из ролей. Режиссером киноверсии стал Джон М.Чу, снявший вторую и третью части франшизы «Шаг вперед».

В актерский состав с Мирандой вошли Ариана Гринблатт, Стефани Беатрис, Энтони Рамос, Джимми Смитс и другие. Премьера состоится 18 июня в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max.