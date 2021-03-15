В новом тизере «Круэллы» Эмма Стоун становится злодейкой под трек Нэнси Синатры

Картина расскажет об истории Круэллы Де Виль и ее пути от обычной девушки к коварной злодейке. Действие происходит в 1970-х, когда она носила имя Эстелла и мечтала стать модельером.

По сюжету девушка потеряла родителей, когда ей было 12 лет, и после этого оказалась в Лондоне. Чтобы выжить, она занялась грабежами с воришками Горацием и Джаспером. Однажды она оказалась в мире богатых и знаменитых, где один рок-музыкант поручил ей создать авторское украшение.

Премьера «Круэллы» намечена на май 2021 года.