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Кафе и рестораны предупредили о повышении цен из‑за подорожавших продуктов

Семён Гудошников
Сегодня в 19:18

Кафе и рестораны будут вынуждены поднять цены на блюда из‑за подорожавших продуктов. Об этом предупредили РБК основатель «Теремка» Михаил Гончаров и создатель сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.

«Теремок» готовится поднять цены на 1-2 рубля уже в конце марта. Миронов прогнозирует, что через месяц-полтора увеличение цен произойдет у всего ресторанного рынка. Он считает, что стоимость позиций в меню увеличится пропорционально росту цен на продуты.

Наиболее подорожавшим ингредиентом Гончаров называет курицу — цена на нее выросла с начала 2020 года на 15%. По оценке президента «Росинтер Ресторантс Холдинга» (сети Il Patio, «Планета суши», TGI Fridays) Маргариты Костеевой, рост закупочных цен на мясо, курицу и морепродукты составил около 10%. Подсолнечное масло подорожало на 70%, овощи к уровню прошлого года на 25%.

Однако Костеева отметила, что цены на готовую продукцию планируется удерживать на «доковидном уровне». Не собираются повышать цены и в «Макдональдсе», сообщил представитель сети. В KFC сказали, что иногда корректируют цены на некоторые позиции в меню, но это связано не только со стоимостью ингредиентов, но и с целым рядом рыночных факторов, в том числе появлением новых блюд.

По словам президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, правительство пытается стабилизировать цены на продукты, но в первую очередь в магазинах, а общепит волнует чиновников в меньшей степени.

Основатель «Мясо & Рыба» заявил, что рынок общепита сдерживает цены, чтобы сохранить потребительскую активность, но делать это сложно, поскольку отрасль понесла убытки из‑за пандемии. Профессиональные рестораторы, по его словам, уже давно оптимизировали затраты, «заменять дальше нечего, можно только поднимать [цены]».

По данным Росстата, инфляция в России в январе 2021 года ускорилась до 5,19% в годовом выражении после 4,9% в декабре 2020 года. Продовольственные товары в январе подорожали на 1,01% по сравнению с декабрем. Минэкономразвития прогнозирует, что снижение потребительских цен в России начнется не ранее II квартала 2021 года.

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