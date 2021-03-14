Лондонская полиция разогнала акцию памяти, которую посвятили погибшей от рук полицейского

3 марта в лондонском районе Клэпхэм пропала 33-летняя Сара Эверард. Она возвращалась домой после встречи с подругой из одного района на юге Лондона (Клепам) в другой (Брикстон) по освещенным и людным улицам. 12 марта ее тело нашли в графстве Кент, а в убийстве девушки обвинили 48-летнего полицейского Уэйна Казинса.

Гибель Сары Эверард стала толчком для женщин в Великобритании, чтобы поделится личными историями о домогательствах и рассказать об ощущении незащищенности в присутствии мужчин. 8 марта член британского парламента Джесс Филипс зачитала имена 118 погибших за этот год женщин и девушек, к убийству которых причастны мужчины. О деле Эверард высказались многие популярные британские политики из разных политических блоков.

13 марта в городах Великобритании должна была состояться акция «Верните наши улицы», посвященная безопасности женщин. Но из‑за пандемии ее формат пришлось изменить: участникам предложили зажечь свечу или включить фонарик в 21.30 — время, в которое Эверард видели последний раз.

Однако в районе Клэпхэм, где установили мемориал в память о погибшей, собрались несколько сотен человек с фонариками, свечами и плакатами. Полицейские разогнали акцию и в грубой форме задержали не менее четырех человек, в том числе женщин. Они объяснили свои действия соблюдением коронавирусных ограничений.