Uber и Lyft обменяются данными забаненных водителей. Пока только в США

Американские компании Uber и Lyft объявили, что поделятся друг с другом информацией о водителях, которых сервисы заблокировали за «наиболее серьезные» инциденты. Программа начнет работать в США в ближайшее время, сообщает Rueters.

В перечень инцидентов компании включили физическое насилие, в том числе сексуальное, и происшествия со смертельным исходом. Компании надеются, что это повысит уровень безопасности пассажиров, а практикой обмена информации воспользуются другие представители из отрасли транспорта и доставки.

Этот шаг Uber предпринял спустя год после опубликования первого отчета о безопасности, в котором подробно описывается около шести тыс. сообщений о сексуальных домогательствах во время поездок в 2017 и 2018 годах. По словам директора по правовым вопросам Uber Тони Уэста, подобные случаи происходят «крайне редко».

Ранее Uber и Lyft выступали против раскрытия информации, утверждая, что это нарушает право жертв насилия на неприкосновенность частной жизни. Тогда Uber усилил меры безопасности — начал проверять биографию водителей и добавил в приложение «красную кнопку».