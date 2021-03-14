Бургерная в Торонто переименовала пункты меню в честь офисных принадлежностей

Посетители теперь могут включить обед в отчет о расходах, которые покрывают работодатели. Свой базовый бургер ресторан назвал степлером, а двойной — эргономичной алюминиевой подставкой для ноутбука. Под видом компьютерной мыши можно заказать картошку фри.

Бургерная Good Fortune Burger в Торонто назвала пункты в своем меню в честь офисных принадлежностей. Об этом сообщает BlogTO.

«Мы просто хотели заставить людей улыбнуться и немного посмеяться. Здесь нет злого умысла, просто шутки и игры», — заявил начальник производства Джон Парди в ответ на опасения пользователей сети о возможных проблемах из‑за фальсификации отчетов о расходах.

Акция, получившая название #Receats, будет действовать ограниченное время, и заказы из меню при этом можно делать под привычными названиями.

В прошлом году рестораны сети фастфуда Burger King в США предложили посетителям на 14 февраля обменять фотографии, письма, одежду и мягкие игрушки бывших девушек и парней на свои фирменные бургеры вопперы. Акция была приурочена к премьере фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» — по сюжету антигероиня Харли Квинн расстается с Джокером и отправляется в свободное плавание.