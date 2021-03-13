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Роберт Дауни-младший и Энн Хэтэуэй стали номинантами антипремии «Золотая малина»

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:53

Антипремия в области кино «Золотая малина» объявила номинантов 2021 года. Об этом сообщает Variety.

Энн Хэтэуэй претендует на награду за роли в двух фильмах — «Последнее, чего он хотел» и «Ведьмы». В категории худших актеров второго плана оказался Брюс Уиллис за сразу три ленты — «Брешь», «Приказано: уничтожить» и «Дожить до утра». А среди его конкурентов — бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, который с 2017 года работал советником Дональда Трампа по кибербезопасности. Полный список номинантов выглядит следующим образом:

Худший фильм


  • «365 дней» Барбары Бяловач и Томаша Мандеса
  • «Несомненное доказательство» Майка Линделла
  • «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» Стивена Гейгана
  • «Остров фантазий» Джеффа Уодлоу
  • «Мьюзик» певицы Сии

Худший актер


  • Роберт Дауни-младший («Удивительное путешествие доктора Дулиттла»)
  • Майк Линделл («Несомненное доказательство»)
  • Микеле Морроне («365 дней»)
  • Адам Сэндлер («Хэллоуин Хьюби»)
  • Дэвид Спейд («Не та девушка»)

Худшая актриса


  • Энн Хэтэуэй («Последнее, чего он хотел» и «Ведьмы»)
  • Кэти Холмс («Кукла 2: Брамс» и «Секрет»)
  • Кейт Хадсон («Мьюзик»)
  • Лорен Лапкус («Не та девушка»)
  • Анна Мария Сиклуцка («365 дней»)

Худший актер второго плана


  • Чеви Чейз («Великолепный мистер Данди»)
  • Руди Джулиани (играет себя в фильме «Борат 2»)
  • Шайа ЛаБаф («Выбивая долги»)
  • Арнольд Шварценеггер («Тайна печати дракона»)
  • Брюс Уиллис («Брешь», «Приказано: уничтожить» и «Дожить до утра»)

Худшая актриса второго плана


  • Гленн Клоуз («Элегия Хиллбилли»)
  • Люси Хейл («Остров фантазий»)
  • Мэгги Кью («Остров фантазий»)
  • Кристен Уиг («Чудо-женщина: 1984»)
  • Мэдди Зиглер («Мьюзик»)

Худшее экранное сочетание


  • Мария Бакалова и Руди Джулиани («Борат 2»)
  • Роберт Дауни-младший и его чрезвычайно неправдоподобный «уэльский» акцент («Удивительное путешествие доктора Дулиттла»)
  • Харрисон Форд и совершенно фальшивая CGI-собака («Зов предков»)
  • Лорен Лапкус и Дэвид Спейд («Не та девушка»)
  • Адам Сэндлер и его раздражающий голос идиота («Хэллоуин Хьюби»)

Худший режиссер


  • Чарльз Бэнд (три фильма серии «Барби и Кендра»)
  • Барбара Бяловас и Томаш Мандес («365 дней»)
  • Стивен Гейган («Удивительное путешествие доктора Дулиттла»)
  • Рон Ховард («Элегия Хиллбилли»)
  • Сиа («Мьюзик»)

Худший сценарий


  • «365 дней»
  • «Барби и Кендра» (три фильма серии)
  • «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»
  • «Остров фантазий»
  • «Элегия Хиллбилли»

Худший ремейк, сиквел или надувательство


  • «365 дней» (польский ремейк/подделка «Пятидесяти оттенков серого»)
  • «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (ремейк)
  • «Остров фантазий» (ремейк/«переосмысление»)
  • «Хэллоуин Хьюби» (ремейк/подделка «Испуганного глупца Эрнеста»)
  • «Чудо-женщина: 1984» (сиквел)

В прошлом году «Золотую малину» за худший фильм получила экранизация мюзикла «Кошки». Лидером среди актрис на антипремии стала Хиллари Дафф за картину «Призраки Шэрон Тейт». А худшим актером оказался Джон Траволта, сыгравший в боевике «Бок о бок» и триллере «Фанатик» Фреда Дерста, известного как фронтмен группы Limp Bizkit.

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Джефф Уодлоу
Кэти Холмс
Кейт Хадсон
Чеви Чейз
Арнольд Шварценеггер
Гленн Клоуз
Кристен Уиг
Мэдди Зиглер
Джон Траволта
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