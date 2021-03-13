Роберт Дауни-младший и Энн Хэтэуэй стали номинантами антипремии «Золотая малина»

Антипремия в области кино «Золотая малина» объявила номинантов 2021 года. Об этом сообщает Variety.

Энн Хэтэуэй претендует на награду за роли в двух фильмах — «Последнее, чего он хотел» и «Ведьмы». В категории худших актеров второго плана оказался Брюс Уиллис за сразу три ленты — «Брешь», «Приказано: уничтожить» и «Дожить до утра». А среди его конкурентов — бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, который с 2017 года работал советником Дональда Трампа по кибербезопасности. Полный список номинантов выглядит следующим образом:

Худший фильм

«365 дней» Барбары Бяловач и Томаша Мандеса

«Несомненное доказательство» Майка Линделла

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» Стивена Гейгана

«Остров фантазий» Джеффа Уодлоу

«Мьюзик» певицы Сии

Худший актер

Роберт Дауни-младший («Удивительное путешествие доктора Дулиттла»)

Майк Линделл («Несомненное доказательство»)

Микеле Морроне («365 дней»)

Адам Сэндлер («Хэллоуин Хьюби»)

Дэвид Спейд («Не та девушка»)

Худшая актриса

Энн Хэтэуэй («Последнее, чего он хотел» и «Ведьмы»)

Кэти Холмс («Кукла 2: Брамс» и «Секрет»)

Кейт Хадсон («Мьюзик»)

Лорен Лапкус («Не та девушка»)

Анна Мария Сиклуцка («365 дней»)

Худший актер второго плана

Чеви Чейз («Великолепный мистер Данди»)

Руди Джулиани (играет себя в фильме «Борат 2»)

Шайа ЛаБаф («Выбивая долги»)

Арнольд Шварценеггер («Тайна печати дракона»)

Брюс Уиллис («Брешь», «Приказано: уничтожить» и «Дожить до утра»)

Худшая актриса второго плана

Гленн Клоуз («Элегия Хиллбилли»)

Люси Хейл («Остров фантазий»)

Мэгги Кью («Остров фантазий»)

Кристен Уиг («Чудо-женщина: 1984»)

Мэдди Зиглер («Мьюзик»)

Худшее экранное сочетание

Мария Бакалова и Руди Джулиани («Борат 2»)

Роберт Дауни-младший и его чрезвычайно неправдоподобный «уэльский» акцент («Удивительное путешествие доктора Дулиттла»)

Харрисон Форд и совершенно фальшивая CGI-собака («Зов предков»)

Лорен Лапкус и Дэвид Спейд («Не та девушка»)

Адам Сэндлер и его раздражающий голос идиота («Хэллоуин Хьюби»)

Худший режиссер

Чарльз Бэнд (три фильма серии «Барби и Кендра»)

Барбара Бяловас и Томаш Мандес («365 дней»)

Стивен Гейган («Удивительное путешествие доктора Дулиттла»)

Рон Ховард («Элегия Хиллбилли»)

Сиа («Мьюзик»)

Худший сценарий

«365 дней»

«Барби и Кендра» (три фильма серии)

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

«Остров фантазий»

«Элегия Хиллбилли»

Худший ремейк, сиквел или надувательство

«365 дней» (польский ремейк/подделка «Пятидесяти оттенков серого»)

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (ремейк)

«Остров фантазий» (ремейк/«переосмысление»)

«Хэллоуин Хьюби» (ремейк/подделка «Испуганного глупца Эрнеста»)

«Чудо-женщина: 1984» (сиквел)

В прошлом году «Золотую малину» за худший фильм получила экранизация мюзикла «Кошки». Лидером среди актрис на антипремии стала Хиллари Дафф за картину «Призраки Шэрон Тейт». А худшим актером оказался Джон Траволта, сыгравший в боевике «Бок о бок» и триллере «Фанатик» Фреда Дерста, известного как фронтмен группы Limp Bizkit.