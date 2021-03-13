Роберт Дауни-младший и Энн Хэтэуэй стали номинантами антипремии «Золотая малина»

Антипремия в области кино «Золотая малина» объявила номинантов 2021 года. Об этом сообщает Variety.
Энн Хэтэуэй претендует на награду за роли в двух фильмах — «Последнее, чего он хотел» и «Ведьмы». В категории худших актеров второго плана оказался Брюс Уиллис за сразу три ленты — «Брешь», «Приказано: уничтожить» и «Дожить до утра». А среди его конкурентов — бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, который с 2017 года работал советником Дональда Трампа по кибербезопасности. Полный список номинантов выглядит следующим образом:
Худший фильм
- «365 дней» Барбары Бяловач и Томаша Мандеса
- «Несомненное доказательство» Майка Линделла
- «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» Стивена Гейгана
- «Остров фантазий» Джеффа Уодлоу
- «Мьюзик» певицы Сии
Худший актер
- Роберт Дауни-младший («Удивительное путешествие доктора Дулиттла»)
- Майк Линделл («Несомненное доказательство»)
- Микеле Морроне («365 дней»)
- Адам Сэндлер («Хэллоуин Хьюби»)
- Дэвид Спейд («Не та девушка»)
Худшая актриса
- Энн Хэтэуэй («Последнее, чего он хотел» и «Ведьмы»)
- Кэти Холмс («Кукла 2: Брамс» и «Секрет»)
- Кейт Хадсон («Мьюзик»)
- Лорен Лапкус («Не та девушка»)
- Анна Мария Сиклуцка («365 дней»)
Худший актер второго плана
- Чеви Чейз («Великолепный мистер Данди»)
- Руди Джулиани (играет себя в фильме «Борат 2»)
- Шайа ЛаБаф («Выбивая долги»)
- Арнольд Шварценеггер («Тайна печати дракона»)
- Брюс Уиллис («Брешь», «Приказано: уничтожить» и «Дожить до утра»)
Худшая актриса второго плана
- Гленн Клоуз («Элегия Хиллбилли»)
- Люси Хейл («Остров фантазий»)
- Мэгги Кью («Остров фантазий»)
- Кристен Уиг («Чудо-женщина: 1984»)
- Мэдди Зиглер («Мьюзик»)
Худшее экранное сочетание
- Мария Бакалова и Руди Джулиани («Борат 2»)
- Роберт Дауни-младший и его чрезвычайно неправдоподобный «уэльский» акцент («Удивительное путешествие доктора Дулиттла»)
- Харрисон Форд и совершенно фальшивая CGI-собака («Зов предков»)
- Лорен Лапкус и Дэвид Спейд («Не та девушка»)
- Адам Сэндлер и его раздражающий голос идиота («Хэллоуин Хьюби»)
Худший режиссер
- Чарльз Бэнд (три фильма серии «Барби и Кендра»)
- Барбара Бяловас и Томаш Мандес («365 дней»)
- Стивен Гейган («Удивительное путешествие доктора Дулиттла»)
- Рон Ховард («Элегия Хиллбилли»)
- Сиа («Мьюзик»)
Худший сценарий
- «365 дней»
- «Барби и Кендра» (три фильма серии)
- «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»
- «Остров фантазий»
- «Элегия Хиллбилли»
Худший ремейк, сиквел или надувательство
- «365 дней» (польский ремейк/подделка «Пятидесяти оттенков серого»)
- «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (ремейк)
- «Остров фантазий» (ремейк/«переосмысление»)
- «Хэллоуин Хьюби» (ремейк/подделка «Испуганного глупца Эрнеста»)
- «Чудо-женщина: 1984» (сиквел)
В прошлом году «Золотую малину» за худший фильм получила экранизация мюзикла «Кошки». Лидером среди актрис на антипремии стала Хиллари Дафф за картину «Призраки Шэрон Тейт». А худшим актером оказался Джон Траволта, сыгравший в боевике «Бок о бок» и триллере «Фанатик» Фреда Дерста, известного как фронтмен группы Limp Bizkit.