В Минпросвещения предложили разрешить родителям сдавать детей в центры временного содержания МВД

Замминистра просвещения Денис Грибов предложил помещать трудных детей в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей не только по решению суда, но и по просьбе родителей. Об этом сообщает ТАСС.

«Провокационную вещь скажу, может, даже обсуждалось. Может, скорректировать законодательство и допустить возможность помещения детей [в центры] не только по решению суда, а, может быть, [и] по согласию родителей. Потребность такая на самом деле существует», — заявил чиновник в ходе своего выступления на круглом столе в Общественной палате.

По словам Грибова, очень часто родители не знают, как справиться с трудным ребенком. В таких случаях они смогут обратиться за помощью, и уже по их инициативе детей «наставят на правильный путь».

«Мне кажется, можно было бы такой инструментарий использовать. Но для этого требуется [внести] изменения в законодательство», — отметил он.

Также замглавы Минпросвещения добавил, что они со своей стороны готовы посодействовать МВД в работе с трудными детьми, в частности, оказать методическую и кадровую помощь.