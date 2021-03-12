Из Москвы по выходным будет ходить туристический поезд в Великий Новгород и Углич

РЖД запустили новый туристический маршрут выходного дня, который свяжет Москву, Великий Новгород и Углич. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Поезд № 924/923 будет курсировать по маршруту Москва — Великий Новгород — Углич — Москва с 19 марта по 18 апреля. Он будет отправляться из Москвы по пятницам в 21.24 и возвращаться обратно в воскресенье в 23.29. Стоимость одного билета — 1156 рублей.

«Расписание поезда составлено так, что в Великий Новгород и Углич он будет прибывать рано утром, а отправляться дальше по маршруту — вечером», — говорится в сообщении пресс-службы РЖД.