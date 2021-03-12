«Follow You» посвящена отношениям и тому, на что человек готов ради любви. Солист и основатель коллектива Дэн Рейнольдс поет: «Я пойду за тобой до самого глубокого дна. <…> Я всегда буду рядом, куда бы тебя ни завела жизнь».

Imagine Dragons выпустили две песни — «Follow You» и «Cutthroat». Группа не представляла новые треки с момента выхода студийного альбома «Origins» в 2018 году.

В треке «Cutthroat», наоборот, поется об эгоизме и достижении целей любыми способами. «Я пришел побеждать, — звучит в припеве. — Так что ступай, и я обещаю тебе, только один из нас выживет, и это не ты».

«Эти песни очень личные», — написал Рейнольдс в своем твиттере. «„Follow You“ — это песня о верности и любви. Любить кого‑то — это невероятно несовершенный процесс. Это не всегда романтично или красиво. Иногда это может быть очень болезненно».

По словам Рейнольдса, песня посвящена его драматичным отношениям с женой. После ссоры они расстались на семь месяцев, а затем снова решили обручиться. «Я хотел изобразить реалистичную любовь», — пишет вокалист.

Также он добавил, что треки станут частью нового альбома, над которым Imagine Dragons работали последние три года. Дату выхода пластинки Рейнольдс не уточнил.

Альбом «Origins» 2018 года стал четвертым в карьере группы. В делюкс-версию пластинки вошло 15 треков, в том числе «Natural», «Machine» и «Zero».