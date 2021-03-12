Кей-поп-певица Rosé представила дебютный альбом «R»

Певица Rosé, участница женской кей-поп-группы Blackpink , выпустила свой дебютный сольный альбом, который называется «R». Послушать его можно в Spotify и «Яндекс.Музыке» .

Blackpink стали глобальным явлением с момента своего дебюта в Южной Корее в 2016 году, и Rosé в ней — главная вокалистка. По ее словам, заглавный трек «On the Ground» перекликается с ее собственной карьерой: от начала в качестве стажера до звездного восхождения четверки к славе.

Певица отметила, что остальные участницы Blackpink поддерживают ее, и в дальнейшем они продолжат работать вместе. Она надеется, что новый альбом поднимет настроение поклонникам, особенно на фоне пандемии.

Rosé — третий по популярности кей-поп-идол в инстаграме с более чем 30 млн подписчиками. Первый тизер ее сольника стал не только самым популярным тизером Blackpink, достигнув 1 млн лайков, но и самым популярным роликом среди кей-поп-певиц на ютьюбе.