перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России выйдет документальный фильм о Басте и группе «Каста» 16:37
Imagine Dragons выпустили новые треки — «Follow You» и «Cutthroat». Это их первые релизы с 2018 года 16:31
МТС Live/YouTube Сабрина исполнила вживую новый сингл «Примадонна»
Сабрина исполнила вживую новый сингл «Примадонна» 16:18
Бренд Bratz создал куклу трансгендерной модели Аарон Филип в инвалидном кресле 15:53
Кей-поп-певица Rosé представила дебютный альбом «R» 15:20
Dakooka выпустила мини-альбом «KTSH 3.10.06, ч. 1» 15:17
Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» Владимирской области. Куда — неизвестно 15:08
Ian Taylor/Unsplash Европарламент объявил ЕС «зоной, свободной для ЛГБТ»
Европарламент объявил ЕС «зоной, свободной для ЛГБТ» 14:41
The Weeknd объявил бойкот «Грэмми». Исполнитель больше не будет представлять свои песни на премии 14:20
Слава КПСС выпустил мини-альбом «Lil Бутер» 13:50
«Седьмая студия» Кирилла Серебренникова ликвидирована 13:25
Pharaoh выпустил трек «Всему свое время». Он войдет в новый альбом «Million Dollar Depression» 12:59
Alexey_Agranovich/Instagram «Обыкновенный фашизм»: Алексей Агранович — о реакции россиян на участие Манижи в Евровидении
«Обыкновенный фашизм»: Алексей Агранович — о реакции россиян на участие Манижи в Евровидении 12:44
Умер один из основателей игрового издательства «Бука» Александр Михайлов 12:10
YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину», посчитав его потенциально «неприемлемым» 11:34
В России выявили 9794 новых случаев коронавируса 11:13
Покрас Лампас продал на криптоаукционе фотографию своей работы на Чиркейской ГЭС 10:46
Netflix тестирует ограничения для зрителей, которые пользуются общим аккаунтом 10:24
Alexander Shatov/Unsplash Twitter запустит сервис голосовых чатов Spaces — конкурента Clubhouse
Twitter запустит сервис голосовых чатов Spaces — конкурента Clubhouse 9:57
Минцифры предложило приравнять обезличенные данные к персональным 9:16
Отключить рекламу

The Weeknd объявил бойкот «Грэмми». Исполнитель больше не будет представлять свои песни на премии

Виктория Шанина
Сегодня в 14:20

Канадский певец The Weeknd объявил бойкот «Грэмми» и заявил, что не будет больше представлять песни для церемонии награждения. Он уверен, что музыкальная премия коррумпирована, пишет The New York Times.

«Я не позволю своему лейблу выдвигать мою музыку на „Грэмми“ из‑за тайных комитетов», — заявил The Weeknd.

Речь идет об анонимных комитетах экспертов, за которыми остается последнее слово по кандидатам после голосования. Они могут также добавлять кандидатов, которых не предлагали жюри. Согласно правилам «Грэмми», их полномочия распространяются на все категории, не считая выбора лучшего альбома, песни года и лучшего нового исполнителя.

В этом году альбом Эйбела Тесфайе (настоящее имя The Weeknd) «After Hours» не получил ни одной номинации, хотя был высоко оценен как критиками, так и простыми обывателями. Например, трек «Blinding Lights» из пластинки продержался 52 недели в топ-10 рейтинга Billboard Hot 100.

Когда организаторы «Грэмми» опубликовали список номинантов, Тесфайе написал: «„Грэмми“ остается коррумпированной. Вы должны мне, моим поклонникам и прозрачности индустрии».

«Мы все разочарованы, когда кто‑то расстраивается. <…> Но я скажу, что мы постоянно развиваемся. И в этом году, как и в прошлые годы, мы собираемся выяснить, как улучшить наш процесс награждения, включая комитеты по рассмотрению кандидатур», — заявил гендиректор Академии звукозаписи Харви Мейсон-младший.

Альбом «After Hours» Эйбела Тесфайе вышел в марте 2020 года. На нем 14 песен, в том числе «Blinding Lights», «Heartless» и «After Hours». Перед выходом пластинки музыкант опубликовал одноименный короткометражный фильм.

События недели на afisha.ru
драма
Земля кочевников
Этапный фильм Хлои Чжао, которая еще зависла между авторским независимым кино и «Марвелом»
классика
Вивальди «Времена года»
Главный хит барокко с лучшим камерным ансамблем Москвы
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Теги
New York Times
Люди
Эйбeл Тесфайе
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить