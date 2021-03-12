The Weeknd объявил бойкот «Грэмми». Исполнитель больше не будет представлять свои песни на премии

Канадский певец The Weeknd объявил бойкот «Грэмми» и заявил, что не будет больше представлять песни для церемонии награждения. Он уверен, что музыкальная премия коррумпирована, пишет The New York Times.

«Я не позволю своему лейблу выдвигать мою музыку на „Грэмми“ из‑за тайных комитетов», — заявил The Weeknd.

Речь идет об анонимных комитетах экспертов, за которыми остается последнее слово по кандидатам после голосования. Они могут также добавлять кандидатов, которых не предлагали жюри. Согласно правилам «Грэмми», их полномочия распространяются на все категории, не считая выбора лучшего альбома, песни года и лучшего нового исполнителя.

В этом году альбом Эйбела Тесфайе (настоящее имя The Weeknd) «After Hours» не получил ни одной номинации, хотя был высоко оценен как критиками, так и простыми обывателями. Например, трек «Blinding Lights» из пластинки продержался 52 недели в топ-10 рейтинга Billboard Hot 100.

Когда организаторы «Грэмми» опубликовали список номинантов, Тесфайе написал: «„Грэмми“ остается коррумпированной. Вы должны мне, моим поклонникам и прозрачности индустрии».