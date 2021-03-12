Умер один из основателей игрового издательства «Бука» Александр Михайлов

Сооснователь и директор российского издателя видеоигр «Бука» Александр Михайлов скончался в возрасте 49 лет. О смерти Михайлова сообщил гейм-дизайнер Святослав Торик. Продюсер компании Александр Кутехов рассказал TJ, что причиной смерти стал инсульт.

«Один из важнейших динозавров эпохи, который мог бы многое рассказать об игровом и издательском бизнесе 90-х», — написал Торик в твиттере.

Михайлов умер в Москве. 1 апреля ему бы исполнилось 50 лет.

Изначально компания занималась дистрибуцией игр для консолей и ПК, став представителем Sega, Nintendo и Sony в России. В 2014 году «Бука» вышла на игровой рынок на мобильных устройствах. Сегодня она работает более чем в 50 странах мира.