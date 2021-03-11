Аллею правителей России перенесут из Москвы в Пензу

Созданные скульптором Зурабом Церетели бюсты российских правителей планируют перенести из Москвы в Пензу. Об этом сообщил в интервью ГТРК «Пенза» Олег Ягов, зампредседатель правительства Пензенской области и глава отделения Российского военно-исторического общества (РВИО).

По словам Ягова, решение о переносе приняли после переговоров с руководством РВИО, сейчас обсуждаются его технические детали. Композицию перенесут безвозмездно.

В пресс-службе правительства Пензенской области сообщили, что скульптуры установят возле здания епархии в Пензе. Сторонами договора о передаче выступили регион и собственники объекта, среди которых числится сам Зураб Церетели.

Помощник Церетели Серги Шагулашвили пояснил, что аллею изначально сооружали в Москве на время, чтобы позже перевезти в Пензу на постоянную основу.

Аллея правителей появилась по инициативе РВИО в 2017 году, на ней установлены бюсты 43 правителей, начиная от Рюрика и заканчивая Ельциным. «Афиша Daily» разговаривала с культурологом и москвоведом Рустамом Рахматуллиным о том, что это значит для столицы.