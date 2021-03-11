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Помощница губернатора Нью-Йорка обвинила его в домогательствах

Семён Гудошников
Сегодня в 16:50

Помощница губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, пожелавшая остаться анонимной, обвинила своего начальника в домогательствах. Об этом пишет Times Union со ссылкой на человека, знакомого с заявлением женщины.

По его словам, в конце прошлого года сотрудницу вызвали в служебную резиденцию под предлогом того, что ей нужно решить небольшую техническую проблему, связанную с мобильным телефоном губернатора. Когда они оказались на втором этаже, политик якобы залез под блузку женщины и начал ласкать ее.

Еще один информированный источник, не уполномоченный давать публичные комментарии, сказал, что женщина была намного моложе Куомо и просила губернатора остановиться. По ее словам, это был не единственный случай, когда политик проявлял к ней интерес и прикасался к ней.

В ответ на обвинения Куомо заявил, что «никогда не делал ничего подобного». Он отказался комментировать детали утверждения помощницы, но сказал, что они «мучительны». Губернатор также выразил уверенность в заключении генерального прокурора.

Сотрудница, о которой идет речь, стала шестой девушкой, рассказавшей о сексуальных домогательствах со стороны Куомо. Ранее с подобными обвинениями выступили две его бывшие помощница. Одна из них сказала, что губернатор спросил, «был ли у нее когда‑нибудь секс с мужчиной постарше». Другая заявила, что Куомо предлагал ей поиграть в «покер на раздевание».

Из‑за обвинений губернатору может грозить импичмент. Соответствующую резолюцию подготовили представители республиканского меньшинства в нижней палате заксобрания штата Нью-Йорк. «Чтобы руководить этим великим штатом на посту губернатора, необходимы доверие и авторитет. К сожалению, мы сейчас ощущаем, что он это потерял и неспособен руководить», — сказал один из авторов резолюции.

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