У главы Минздрава Алтая нашли около 6 млн рублей в туалете

Во время обысков у министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко обнаружили около 5,8 млн рублей. Об этом сообщает Пятый канал.

Тайник был оборудован в уличном туалете, под досками. В видео с обысками, которое опубликовал телеканал, правоохранительные органы находят аккуратный сверток. По данным журналистов, Коваленко сам показал свой тайник оперативникам.

«Правоохранители осматривали надворные постройки, в одной части которых находится помещение для хранения инвентаря, в другой — туалет. Деньги — порядка 5,8 млн рублей — нашли в туалетной части, в тайнике под досками, в разноцветном полимерном пакете», — заявил представитель силовых структур региона.

Накануне Сергея Коваленко задержали по подозрению в коррупции. Следствие считает, что министр получал взятки за заключение контрактов на поставку медизделий.