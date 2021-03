В «Доме культур» пройдет вечеринка с ведущими подкаста «Фан-Зона», посвященная премии Grammy

Также в программе ивента — коктейли «And the Grammy goes to…», «I wanna dance with somebody» и «Weekend-шот», танцы под главные хиты Grammy и подарки.

В начале вечера у диджей-пульта будет стоять Алиса Таежная. После полуночи гости мероприятия смогут потанцевать под сет, составленный Сергеем Мудриком — музыкальным редактором «Вечернего Урганта».

«Афиша» станет соорганизатором дранча, а вступительное слово скажет шеф-редактор раздела «Музыка» на «Афише Daily» Николай Овчинников.

Дранч пройдет с 23.00 до 3.00 по адресу: улица Сретенка, 23/25, стр. 1. Вход свободный.