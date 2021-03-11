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В «Доме культур» пройдет вечеринка с ведущими подкаста «Фан-Зона», посвященная премии Grammy

Виктория Шанина
Сегодня в 15:10

В ночь с 13 на 14 марта, накануне музыкальной премии Grammy, пройдет вечеринка в «Доме культур». В ней поучаствуют ведущие подкаста «Фан-Зона» Анна Чекарева и Виталий Титов. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба мероприятия.

«Гости дранча смогут погрузиться в атмосферу премии, узнать интересные факты о Grammy и номинантах и выбрать своего победителя премии-2021», — заявили организаторы.

Также в программе ивента — коктейли «And the Grammy goes to…», «I wanna dance with somebody» и «Weekend-шот», танцы под главные хиты Grammy и подарки.

В начале вечера у диджей-пульта будет стоять Алиса Таежная. После полуночи гости мероприятия смогут потанцевать под сет, составленный Сергеем Мудриком — музыкальным редактором «Вечернего Урганта».

«Афиша» станет соорганизатором дранча, а вступительное слово скажет шеф-редактор раздела «Музыка» на «Афише Daily» Николай Овчинников.

Дранч пройдет с 23.00 до 3.00 по адресу: улица Сретенка, 23/25, стр. 1. Вход свободный.

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