В «Доме культур» пройдет вечеринка с ведущими подкаста «Фан-Зона», посвященная премии Grammy

В ночь с 13 на 14 марта, накануне музыкальной премии Grammy, пройдет вечеринка в «Доме культур». В ней поучаствуют ведущие подкаста «Фан-Зона» Анна Чекарева и Виталий Титов. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба мероприятия.

«Гости дранча смогут погрузиться в атмосферу премии, узнать интересные факты о Grammy и номинантах и выбрать своего победителя премии-2021», — заявили организаторы.