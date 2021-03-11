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Фестиваль современной хореографии и Пушкинский музей представят премьеру фильма «Слепок» в «Октябре»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:55

31 марта в кинотеатре «Октябрь» в Москве пройдет премьера фильма «Слепок». Его представят международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva и Aksenov Family Foundation совместно с Пушкинским музеем. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба проекта.

Картина была снята в период пандемии коронавируса в ГМИИ им. А.С.Пушкина, когда он был закрыт для посетителей. В пространствах музея танцовщики переосмысливали сюжеты исторического наследия, создавая современные произведения. Над музыкой для каждого из номеров работали композиторы, а главной героиней и проводником между эпохами и стилями танцев стала Диана Вишнева.

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«Для хореографов было важно не только почувствовать энергию эпохи и передать ощущения, возникающие при встрече с произведениями искусства Древней Греции, Древнего Рима, Средневековья и Ренессанса, но и найти концептуально выверенное пластическое воплощение своих замыслов», — пишет пресс-служба.

Например, в зале искусства Древнего Рима Андрей Короленко раскрывает тему взаимоотношений человека и власти. Сюжет его танца строится на противостоянии, где танцовщики — это гладиаторы, на которых безучастно смотрят статуи императоров.

В греческом дворике Анна Щеклеина и Александр Фролов отражают в танце процесс разрушения. В его основе — прекрасное тело, изломанное потрясениями. Под акустические и электронные звучания хореографы выстраивают сложные взаимодействия движения и музыки, символизирующие отношения человека и времени.

Композиторами стали лауреаты ежегодной программы Aksenov Family Foundation «Русская музыка 2.0». В том числе Марк Булошников, Дарья Звездина, Василий Пешков и Алексей Ретинский. Хореографы — финалисты конкурса международного фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva разных лет.

Первый показ состоится 31 марта, в 19.00, в московском «Октябре». В Петербурге премьера пройдет 7 апреля в кинотеатре «Аврора». Билеты можно купить на сайте проекта.

Фильм также покажут в Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке, Казани, Уфе, Воронеже, Перми и Нижнем Новгороде. Европейская премьера проекта пройдет в Вене в рамках ярмарки современного искусства Viennacontemporary 2–5 сентября 2021 года.

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