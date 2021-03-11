Netflix выпустил тизер триллера «Кислород» с Мелани Лоран в главной роли

Стрим-сервис Netflix опубликовал тизер французского триллера «Кислород». Режиссер — Александр Ажа («Зеркала» и «Девятая жизнь Луи Дракса»).
В ролике героиня просыпается в криогенной капсуле и понимает, что потеряла память. У нее заканчивается кислород и ей нужно понять как выжить. Для этого придется вспомнить, что произошло, и дать отпор людям, которые это все устроили.
Главную роль исполнила Мелани Лоран. Актриса играла в фильмах «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино и «Иллюзия обмана» Луи Летерье.
Премьера фильма состоится на Netflix 12 мая.
Ранне агентство Telecom Daily подсчитало, что за год выручка стримингового сервиса Netflix в России выросла в три раза. В 2020-м платформа заработала 3,3 млрд долларов.