перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
СМИ в России будут штрафовать за умолчание о запрете террористических организаций 11:53
Режиссер «Джона Уика» снимет боевик «Classified» про реликвии, найденные в ходе Второй мировой войны 11:45
Илон Маск заработал рекордные 25 млрд долларов за день 11:17
marjan_blan/Unsplash В России за сутки выявили 9270 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 9270 случаев коронавируса 11:08
СК возбудил уголовное дело против отца сестер Хачатурян 10:41
Netflix выпустил тизер триллера «Кислород» с Мелани Лоран в главной роли 10:18
«Розовое вино 2»: Yung Trappa и Моргенштерн выпустили совместный трек 10:03
НАСА записало новые аудио на Марсе с помощью ровера Perseverance. В этот раз — громче и с лазерами 9:09
«Яндекс» запустил платежный сервис Yandex Pay Вчера в 22:48
Omelchenko Gallery В Москве откроется выставка, посвященная фигуре женщины в современном городском пространстве
В Москве откроется выставка, посвященная фигуре женщины в современном городском пространстве Вчера в 22:22
Росгвардия предложила заранее определять журналистов, которые будут освещать акции протеста Вчера в 21:44
Артем Дзюба вернется в сборную России Вчера в 21:00
Роскомнадзор замедлил Twitter, Минцифры готовит налог для блогеров и другие новости дня Вчера в 20:42 Дайджест
Блины и выступления артистов Cirque du Soleil: в Никольских рядах пройдут масленичные гулянья Вчера в 20:41
«Галасы ЗМеста»/YouTube На «Евровидение» от Беларуси поедет группа, высмеивающая оппозицию и протесты
На «Евровидение» от Беларуси поедет группа, высмеивающая оппозицию и протесты Вчера в 18:59
Российских чиновников могут освободить от наказания за «нечаянную коррупцию» Вчера в 17:51
Росгвардия научит студентов журфака МГУ освещать митинги Вчера в 17:49
В «Современнике» покажут благотворительный спектакль «Мам, а кто это на фото?» Вчера в 17:32
IKEA начнет продавать мягкую игрушку, нарисованную 9-летним мальчиком из России Вчера в 17:16
Sarah Neufeld/YouTube Скрипачка Arcade Fire Сара Нойфилд выпустила клип на трек «With Love and Blindness» с нового альбома
Скрипачка Arcade Fire Сара Нойфилд выпустила клип на трек «With Love and Blindness» с нового альбома Вчера в 17:04
Отключить рекламу

Netflix выпустил тизер триллера «Кислород» с Мелани Лоран в главной роли

Виктория Шанина
Сегодня в 10:18

Стрим-сервис Netflix опубликовал тизер французского триллера «Кислород». Режиссер — Александр Ажа («Зеркала» и «Девятая жизнь Луи Дракса»).

В ролике героиня просыпается в криогенной капсуле и понимает, что потеряла память. У нее заканчивается кислород и ей нужно понять как выжить. Для этого придется вспомнить, что произошло, и дать отпор людям, которые это все устроили.

Главную роль исполнила Мелани Лоран. Актриса играла в фильмах «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино и «Иллюзия обмана» Луи Летерье.

Премьера фильма состоится на Netflix 12 мая.

Ранне агентство Telecom Daily подсчитало, что за год выручка стримингового сервиса Netflix в России выросла в три раза. В 2020-м платформа заработала 3,3 млрд долларов.

События недели на afisha.ru
драма
Земля кочевников
Этапный фильм Хлои Чжао, которая еще зависла между авторским независимым кино и «Марвелом»
классика
Вивальди «Времена года»
Главный хит барокко с лучшим камерным ансамблем Москвы
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Люди
Мелани Лоран
Квентин Тарантино
Александр Ажа
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить