В Москве откроется выставка, посвященная фигуре женщины в современном городском пространстве

11 марта в 19.00 в Omelchenko Gallery пройдет открытие персональной выставки Алены Федоткиной «Pinkcity». Она посвящена осмыслению фигуры женщины в современном городском пространстве. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Экспозиция формулирует субъективную реальность художницы, транслируемую через фрагменты ее повседневности, а также городскую среду и обращение к христианской культуре. Основные медиа, которые представляют проект — живопись и видеоинсталляция.

Мир Алены — это своего рода утопия, в которой женщина может чувствовать себя безопасно и свободно. Эстетика Pinkcity представляет собой переосмысленный московский нуар, перекликающийся с визуальным решением фильма «Город грехов». Однако, в данном случае мрачный черно-белый городской ландшафт, ассоциирующийся с неблагополучием и чувством уязвимости, нарушен розовым цветом — цветом женской революции.

Художница также изобретает новую иконографию, концентрируясь на самостоятельности образа богородицы. Алена преодолевает первичную материнскую функцию женщины и сосредотачивается на ее умозрительных и телесных переживаниях. По словам организаторов, Pinkcity — это фантазия, выросшая из проблем насилия, неравенства и гендерных стереотипах, на руинах которых воздвигается саморефлексия вместе с чувством безопасности, свободы и ностальгии.

Выставка продлится до 12 апреля. 10% с продаж работ Федоткиной будут направлены в сеть взаимопомощи женщин #ТыНеОдна. Персональный донат в пользу организации можно будет сделать и на открытии выставки.