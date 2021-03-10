Российских чиновников могут освободить от наказания за «нечаянную коррупцию»

Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении чиновников, судей и депутатов от ответственности за «нечаянную коррупцию». Об этом сообщает «Интерфакс».

Речь идет о нарушении антикоррупционных запретов, допущенных по независящим от госслужащих обстоятельствам. К ним предлагается отнести стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, а также принимаемые государственными и муниципальными органами власти ограничения или запреты.

«Независящими от физического лица обстоятельствами не могут быть признаны регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств», — уточняется в документе.

Разбирать каждый конкретный случай будет специальная комиссия. Под действие законопроекта подпадают государственные и муниципальные служащие, федеральные, региональные и муниципальные депутаты, сенаторы, судьи и прокуроры.