Скунса Пепе ле Пью убрали из сиквела «Космического джема». Персонажа обвинили в пропаганде насилия

Скунса Пепе ле Пью, который появлялся в мультсериалах Warner Bros. с 1945 года, вырезали из продолжения фильма «Космический джем». Кроме того, его нет ни в одном из текущих проектов студии, и возвращать героя на экраны не планируется в принципе, сообщает Deadline.

Все дело в непристойном для современного общества поведении персонажа. О его «отмене» стало известно после публикации в New York Times, где Пепе и его авторов обвиняли в «нормализации культуры изнасилования».

По сюжету мультфильмов, скунс постоянно ищет свою любовь. Однако личная жизнь его не складывается из‑за агрессивной манеры поведения и отпугивающего запаха.

В сиквеле «Космического джема» Пепе должен был появиться в черно-белой сцене, стилизованной под «Касабланку». В ней он пристает к женщине в баре, за что получает отпор в виде пощечины. После приходит ЛеБрон Джеймс и просвещает скунса насчет согласия в отношения.

Эту женщину сыграла Грейс Санто — создательница организации, поддерживающей жертв харассмента. Она расстроилась из‑за того, что студия все-таки решила вырезать эту сцену. По ее словам, в эпизоде Пепе ле Пью в конце концов получил заслуженное наказание.