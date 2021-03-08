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В Москве полицейского задержали по подозрению в избиении до смерти шестилетнего сына

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:43

В Москве задержали инспектора дорожно-патрульной службы, подозреваемого в убийстве шестилетнего сына. Об этом сообщают столичный ГУ МВД и пресс-служба СУ СК по городу.

По данным полиции, в ночь на 8 марта им позвонили из квартиры на Пролетарском проспекте и заявили об избиении ребенка. Прибывшие на место правоохранители задержали его отца, на тот момент он был сильно пьян. На вызов также приехали врачи скорой помощи, они констатировали смерть мальчика.

Сотрудника уже уволили из ДПС, также проводится служебная проверка. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК (убийство малолетнего ребенка).

Телеграм-канал Life Shot сообщает, что сын приехал к отцу на выходные. Ночью 8 марта пьяный полицейский выбежал из квартиры с ребенком на руках и начал просить о помощи. Он утверждал, что кто‑то пытался убить его ребенка. По словам источника, во время допроса он запутался в показаниях: появилась новая версия о том, что мальчик упал с кровати.

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