Военкомат в Ленобласти предложил россиянкам в честь 8 Марта сдать бывших в армию

Военный комиссариат Ленинградской области поздравил женщин с 8 Марта и предложил им в качестве подарка поделиться контактами своих бывших возлюбленных, чтобы тех забрали в армию. Об этом заявил полковник Юрий Хромов, обращение которого опубликовано в инстаграме администрации района.
«Позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните: настоящий мужчина должен иметь военный билет», — заявил он.
Хромов также пожелал женщинам, чтобы их всегда окружали «настоящие защитники — не только родины», но и их самих.
Некоторые оригинальный подарок военных оценили положительно. «Почему только бывших? Почему только в Ленобласти?» — написал один из пользователей в комментариях. Многие действительно начали оставлять в комментариях аккаунты экс-бойфрендов. Кто‑то задался вопросом: «Служба в армии — это почетная обязанность или форма наказания?»