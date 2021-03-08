Военкомат в Ленобласти предложил россиянкам в честь 8 Марта сдать бывших в армию

Военный комиссариат Ленинградской области поздравил женщин с 8 Марта и предложил им в качестве подарка поделиться контактами своих бывших возлюбленных, чтобы тех забрали в армию. Об этом заявил полковник Юрий Хромов, обращение которого опубликовано в инстаграме администрации района.

«Позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните: настоящий мужчина должен иметь военный билет», — заявил он.