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Echoviruses снял социальный ролик про стереотипы о ВИЧ. Саундтреком стала песня «Не целуясь»

Виктория Шанина
Сегодня в 11:13

В честь 8 марта агентство Echoviruses выпустило видео, посвященное стереотипам о взаимодействии с ВИЧ инфицированными людьми. Саундтреком к социальному ролику стала песня «Не целуясь» группы «Мумий Тролль» из альбома 2020 года.

Для съемок создатели пригласили 10 людей с отрицательным и положительным ВИЧ-статусом. Героев разделили на пары и попросили поцеловаться, не говоря о том, кто инфицирован. Все они нашли друг к другу подход менее чем за три минуты и поцеловались. «Любовь заразительна, ВИЧ — нет», — говорится в конце видео.

Все герои — это не профессиональные актеры, а реальные люди из Новосибирска, Екатеринбурга, Ельца, Нижнего Новгорода и Москвы. Семеро из них с положительным ВИЧ-статусом, среди которых есть пара Екатерины с Максимом, и Максим — без ВИЧ-статуса. Они планируют завести детей — ВИЧ-статус Екатерины этому не мешает.

«2021 год на дворе, и медицина давно позволяет людям с ВИЧ-статусом жить, любить и создавать семьи. Прием медикаментов гарантирует нулевую вирусную нагрузку — это означает, что вирус невозможно передать и можно, например, заводить детей. Однако в нашем обществе по-прежнему бытуют устаревшие представления об опасностях контакта с людьми с ВИЧ-статусом. Это пора менять», — заявил один из авторов проекта продюсер Вячеслав Гримальский.

Создатели выпустили видео именно 8 марта, потому что это не только Международный женский день, но и день борьбы за равные права. «Именно этого мы и хотим добиться в конечном счете — люди с ВИЧ-статусом такие же как мы, и точно также хотят любить и быть любимыми», — пишут авторы.

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко отметил, что его песня «Это по любви» 2002 года стала «флагманом общественной кампании о важности предохранения в случайных половых связях в связи с угрозой распространения ВИЧ-инфекции». По его словам, проблема все еще актуальна, но благодаря научным достижениям ВИЧ инфицированные могут создавать семьи и жить нормальной жизнью.

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