перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Букингемском дворце считают, что принц Гарри и Меган Маркл «начали войну» против королевской семьи 20:55
Совладельца «Чистой линии» оштрафовали на 100 тыс. рублей за убийство пяти оленей 20:29
«Так нельзя, ребята»: Илья Красильщик о необходимости вакцинации 20:08
Ограбление в центре Москвы, отель Фаррелла Уилльямса в Майами и другие новости дня 19:49 Дайджест
Aston Martin запустит широкое производство гоночных электромобилей с 2025 года 17:56
Фаррелл Уилльямс открыл отель в Майами. Он сказал, что в нем — как в фильме Уэса Андерсона 16:39
Девушке вернули iPhone 11, который полгода пролежал на дне озера в Канаде. Он все еще работает 16:05
Hakan Nural/Unsplash Нидерландская газета рассказала о краже документов Pfizer и BioNTech российскими хакерами
Нидерландская газета рассказала о краже документов Pfizer и BioNTech российскими хакерами 15:43
Исследование: в период пандемии люди стали чаще пить дорогой и крепкий алкоголь 15:34
Умерла чеченская правозащитница Хеда Саратова 14:47
Сенат одобрил план Байдена по поддержке экономики и населения на 1,9 трлн долларов 14:23
Взлом программного обеспечения Microsoft коснулся 60 тыс. компаний. Может начаться глобальный кризис 14:14
Кадр из фильма «Аквамен» Зак Снайдер показал очередной тизер «Лиги справедливости». Теперь с Акваменом
Зак Снайдер показал очередной тизер «Лиги справедливости». Теперь с Акваменом 13:34
В центре Москвы неизвестные ограбили банк на 157 млн рублей 12:42
На жителя Петербурга завели уголовное дело о вандализме за оскорбительную надпись о Путине в метро 12:18
Диснейленд и другие парки развлечений Калифорнии откроются впервые с начала пандемии 11:28
В России за сутки выявили 10 595 случаев коронавируса 10:50
Вступил в силу закон об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете 10:12
Светлана Радионова/Instagram На реке Оби произошел пожар из‑за утечки на трубопроводе компании «Сибур»
На реке Оби произошел пожар из‑за утечки на трубопроводе компании «Сибур» 9:50
Netflix за год втрое увеличил свою выручку в России. Платформа заработала более 3 млрд рублей 8:56
Отключить рекламу

Aston Martin запустит широкое производство гоночных электромобилей с 2025 года

Виктория Шанина
Сегодня в 17:56

Марка элитных спорткаров Aston Martin запустит производство электромобилей в Англии и Уэльсе с 2025 года. Компания начнет с гоночных автомобилей и городских внедорожников, а затем будет расширять линейку. Об этом сообщил Financial Times со ссылкой на исполнительного председателя бренда — миллиардера Лоуренса Стролла.

Аккумуляторы будут производить на заводе Aston Martin в Гейдоне, а сборка автомобилей начнется на предприятии в Сейнт-Атане. К 2030-му в власти Великобритании планируют прекратить продажи машин с негибридными бензиновыми и дизельными двигателями. По словам Стролла, Aston Martin продолжит выпускать их лимитировано — для ценителей.

В 2021 году появится версия модели DBX, работающей на гибридном двигателе. С 2025 года Aston Martin начнет выпускать полностью электрические автомобили.

«Мы на голову впереди наших конкурентов, и все благодаря партнерству с Mercedes», — заявил Стролл. Сейчас компания поставляет двигатели для Aston Martin и в будущем может стать поставщиком аккумуляторов.

Бизнесмен также отметил, что производить электромобили могут все, но у Aston Martin будут «наш красивый корпус, наша подвеска, наши аэродинамические характеристики, наши индивидуальные интерьеры».

Свой первый электрокар Aston Martin представил еще в 2019 году. На автомобиль установили батарею емкостью 65 киловатт-часов, которая производит 610 лошадиных сил и 950 ньютон-метров крутящего момента. Спорткар способен проехать без подзарядки больше 320 километров и разгоняться до 250 километров в час.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Райя и последний дракон
Приключенческий мультфильм об отважной воительнице и редких драконах
фантастика
Пара из будущего
Озлобленные друг на друга Бурунов и Аронова путешествуют во времени
поп
Полина Гагарина
Премьера шоу «Смотри» от Полины Гагариной на 8 марта
мультфильм
Том и Джерри
Хлоя Морец пытается ужиться с легендарными анимационными котом и мышонком
комедия
Батя
Владимир Вдовиченков в образе сурового и заботливого отца из 90-х
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Теги
Financial Times
Люди
Лоуренс Стролл
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить