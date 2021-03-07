Aston Martin запустит широкое производство гоночных электромобилей с 2025 года

Марка элитных спорткаров Aston Martin запустит производство электромобилей в Англии и Уэльсе с 2025 года. Компания начнет с гоночных автомобилей и городских внедорожников, а затем будет расширять линейку. Об этом сообщил Financial Times со ссылкой на исполнительного председателя бренда — миллиардера Лоуренса Стролла.

Аккумуляторы будут производить на заводе Aston Martin в Гейдоне, а сборка автомобилей начнется на предприятии в Сейнт-Атане. К 2030-му в власти Великобритании планируют прекратить продажи машин с негибридными бензиновыми и дизельными двигателями. По словам Стролла, Aston Martin продолжит выпускать их лимитировано — для ценителей.

В 2021 году появится версия модели DBX, работающей на гибридном двигателе. С 2025 года Aston Martin начнет выпускать полностью электрические автомобили.

«Мы на голову впереди наших конкурентов, и все благодаря партнерству с Mercedes», — заявил Стролл. Сейчас компания поставляет двигатели для Aston Martin и в будущем может стать поставщиком аккумуляторов.

Бизнесмен также отметил, что производить электромобили могут все, но у Aston Martin будут «наш красивый корпус, наша подвеска, наши аэродинамические характеристики, наши индивидуальные интерьеры».

Свой первый электрокар Aston Martin представил еще в 2019 году. На автомобиль установили батарею емкостью 65 киловатт-часов, которая производит 610 лошадиных сил и 950 ньютон-метров крутящего момента. Спорткар способен проехать без подзарядки больше 320 километров и разгоняться до 250 километров в час.