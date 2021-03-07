Девушке вернули iPhone 11, который полгода пролежал на дне озера в Канаде. Он все еще работает

Телефон принадлежал жительнице Ванкувера Фатемэ Годси. Она уронила свой iPhone в сентябре 2020-го, когда каталась на лодке. Девушка сделала селфи, а потом потеряла равновесие. Сотрудники водного парка заверили Годси, что найти телефон невозможно, и она смирилась с потерей.

Канадский дайвер Клейтон Хелкенберг нашел работающий iPhone 11 на дне озера в городе Чилливак. Он вернул его владелице, которая заявила, что утопила смартфон еще полгода назад.

Когда девушке позвонил дайвер, она подумала, что над ней решили пошутить друзья. Однако все-таки поехала в Чилливак и убедилась, что потерянный смартфон действительно «жив».

«Я была в полном шоке. Как будто зомби-телефон вернулся ко мне», — сказала Годси. Она отметила, что сломался только микрофон и динамики, а емкость аккумулятора опустилась до 96%. Все остальное в телефоне работало.

Клейтон Хелкенберг нашел смартфон вместе с женой Хезер во время их традиционного поиска странных потерянных вещей и уборки мусора на дне озера. Супруги делятся находками на своем ютьюб-канале. За 2020 год пара нашла около 100 пар очков, 26 телефонов и две камеры GoPro.

Найденные телефоны Хелкенберг обычно помещает в контейнер с силикагелем. Однако в этот раз смартфон включился сам. Дайвер вытащил SIM-карту, вставил в свой телефон, чтобы узнать нужный номер, и позвонил владелице.