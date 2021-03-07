Умерла чеченская правозащитница Хеда Саратова

Умерла член Совета по правам человека при главе Чечни и правозащитница Хеда Саратова. Об этом в инстаграме сообщил министр информации и печати республики Ахмед Дудаев.

Знакомые правозащитницы рассказали «Медузе», что причиной смерти стали осложнения после перенесенного коронавируса. Ей было 55 лет.

Дудаев выразил соболезнования по поводу смерти Саратовой и написал, что она была настоящим профессионалом и принимала участие в самых резонансных делах.

«Даже в самые тяжелые для нашего Региона времена, она оказывала помощь журналистам в освещении событий, происходящих на территории Чеченской Республики. Сама так же являлась автором многих статей. Ее кончина — огромная потеря для нашей Республики», — написал министр.

Саратова родилась в 1965 году. Она окончила филфак Чечено-ингушского университета по специальности филолог, преподаватель русского языка и литературы. С 1995 года работала независимым журналистом, а также сотрудничала с правозащитным центром «Мемориал». С 2009 года возглавляла независимое информационно-аналитическое агентство «Объектив». В последние годы помогала в поиске и возвращении домой женщин и детей, насильно вывезенных в зоны боевых действий в Сирии и Ираке.